Toen Nessa Barrett op Pukkelpop haar stem verloor hoorde je geen verschil: het bandje liep gewoon door

Een heel optreden lang had Nessa Barrett muisstil gezongen – als je de zachte lucht van ’r adem in je oor voelde, moest je nóg vragen of het niet wat luider kon – en toch was ze na het voorlaatste nummer haar stem volledig kwijt. Een beetje als een voetballer die de hele wedstrijd op de bank zit en tóch zijn been breekt: faut le faire!

Nessa Barrett is een bipolaire 21-jarige – angststoornis, lipfillers en extensions incluis – die zich alle clichés van de TikTok-pop eigen heeft gemaakt. Hese stem? Check! Liedjestitels zonder hoofdletters? Check! Combinatie van kabbelende slaapkamerballads en poppunk uit de jaren 2000? Check! Teksten die héél letterlijk alles benoemen? Check! Er perfect uitzien, maar vanbinnen verscheurd worden? Dubbelcheck! Bingokaartje vol.

Beeld © Stefaan Temmerman

Eén van de gevaren van zo’n op TikTok gelanceerde artiest? Een publiek met de aandachtsspanne van een fruitvlieg. Ongeveer de helft zag na de erg vroeg ingelaste gigahit ‘die first’ een mooie wolk passeren en hield het voor bekeken. Dat nummer vestigde wel ‘My Heart Will Go On’-achtige meligheidsrecords: ‘If one of us dies / I hope I die first / ‘Cause I don’t wanna live without you.’ Neenee, geen probleem, ik ga wel eerst.

De stelregel bij Nessa Barrett: als je haar kon verstáán, dan was het ’t bandje dat meeliep. In ‘tired of california’ en ‘american jesus’ hoorde je een teug Lana Del Rey zoals er in Greta Van Fleet een teug Led Zeppelin zit. ‘i hope ur miserable until ur dead’ was gerecycleerde Olivia Rodrigo. ‘lie’ was gewoon saai. Toen ze daarna haar stem kwijt was, hoorde je aan de muziek geen verschil. Zo’n bandje wordt niet moe.

Wie góéie, dorstlessende Jupiler wil, moet vanavond naar de Main Stage van Billie Eilish; voor een lauw slokje Kaiser Pils zat u goed bij Nessa Barrett.