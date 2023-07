Tom Barman in een garnalenpak, een vermist keyboard en een remix van de Spice Girls: wat we onthouden van dag 4 op Dour

Het waaide op de vierde dag van Dour: uit het zuidwesten volgens de weerkaarten, uit nog veel meer hoeken als je naar de line-up keek. Op het menu van Humo, samen met een alcoholvrije pint en eentje met stoverij: Griekse pop, Zweedse hiphop en Belgische blackmetal.

LIVEBLOG. Volg hier al het festivalnieuws

Je hoeft niet lang rond te lopen op het terrein in Hesnies om iets te zien waarvan je denkt: ook dit is Dour. Het festival heeft een uitstekend nachtprogramma en dus is het plein in de namiddag quasi leeg, maar dan hoor je plots toch luid gejuich uit één tent: negen kansen op de tien dat er dan een Franstalige rapper speelt. Deze keer was het Primero van de Belgische, stilaan iconische rapgroep L’Or du Commun die zijn maatje Roméo Elvis mee op het podium had gesleurd.

Ook typisch, of toch iets dat je op andere festivals bijna niet meer ziet: een artiest, in dit geval de Griekse popzangeres Σtella, die niet het keyboard krijgt dat die wil van de organisatie en dan maar niet speelt. Een melding die komt als de show al twintig minuten had moeten bezig zijn.

Geen bespreking dus van Σtella. Het alternatief: eerst een flard Uzi Freyja, het Parijse liefdeskind van Cardi B en Buraka Som Sistema, en dan op den bots naar Crystal Murray (★★★½☆). Beginnen met het kleine beetje slechte nieuws: de française zingt allerminst fabelachtig en vooral in de trage nummers glibberde ze over met bruine zeep besmeerde toonladers. Gelukkig waren dat er maar twee in een set die barstte van het vers getapte, hevig schuimende, onverdunde zelfvertrouwen. Murray stond zo stevig in haar motorlaarzen dat ze ‘Princess’, het hipsterhitje waarmee ze zich drie jaar geleden aan de wereld liet zien, prompt van de setlist weerde. Het had ook niet gepast tussen de hiphop en de housebeats die we nu kregen, met af en toe een royale toef jungle erop gespoten.

Anno 2023, en dat is al een paar jaar zo, is bedpret in al zijn vormen een hoofdthema voor de ontketende Murray. ‘Wait, stop, can you hear me moaning? / Follow the whispers I make when I’m horny’, zong ze recht door haar eigen zee in ‘Too Much Too Taste’. En voor wie dat allemaal goed vond, schreeuwde Murray een heldere instructie door haar megafoon: ‘Screaming my name, oh Crystal oh Crystal oh Crystal!’ Duidelijke communicatie tussen de lakens en popsterren die zich niet laten kneden, twee dingen waar we blij van worden.

Crystal Murray op Dour festival Beeld Alex Vanhee

Geen idee wat Levy Seynaeve van Wiegedood (★★★½☆) een half uur later stond te brullen in Le Garage, maar dan nog trof het ons in meerdere hartkamers, achteraan in de nek en pal tussen de darmen. Dat hoort tot de verwachtingen voor een groep die zich alleen Wiegedood heeft genoemd, maar ook al drie platen uitbracht met de titel ‘De doden hebben het goed’ en vorig jaar de lijn doortrok met ‘There’s Always Blood At The End Of The Road’. Met de opener van die laatste, ‘FN SCAR 16', werd een uur withete blackmetal afgetrapt zonder franjes - alsof strikken en glitterpapier zin hebben in de buurt van een werkende klopboor.

Begrijp ons goed, Wiegedood is meer dan om het snelst, om het hardst en om het somberst. Onder de distortion zitten melodieën die de burger moed geven en de groep weet hoe ze hard moet gaan op het juiste moment, zodat elke uitbarsting de luisteraar de adem beneemt. In Dour waren er virtuoze solo’s, breakdowns vol ingehouden spanning, een raar faux-jazzmomentje, goed gekozen samples van onder meer Wiegedoods held Django Reinhardt en zelfs keelzang, maar de essentie was toch het geweervuur dat uit drie lopen tegelijk kwam: twee gitaristen die synchroon hun handen over halzen lieten glijden en drummer Wim Coppers, soepel als een balletdanser in het armenwerk en met de precisie van een atoomklok op de dubbele basdrum. Coppers is trouwens de eerste drummer die we zijn snaredrum zien herstemmen tíjdens de show: mooi dat ook in deze orkaan van geluid het detail telt.

Klein minpunt: de Wiegedoders kunnen nog iets beter met de ruimte omspringen tussen de nummers - nu viel de show daar soms wat plat. Verder was dit een argument voor de stelling dat niet alleen Zuhal Demir en andere hoeders van het leefmilieu, maar ook muziekjournalisten meer oog moeten hebben voor zware metalen van eigen bodem.

Wiegedood op Dour festival Beeld Alex Vanhee

‘Wat doet Tom Barman in een garnalenpak op het podium?’ vroeg onze fotograaf toen we zelf snel wat eerste gedachten wilden opschrijven in het persdorp - zeiden we al dat écht niets onmogelijk is op Dour? De zanger van dEUS verkleedde zich als zeediertje voor de pas geloste videoclip van ‘How To Replace It’ en komt daar ook live mee weg. De tweede helft van hun show konden we nog meepikken en die was vanzelfsprekend meer Dour dan op pakweg Live is Live: à l’aise en tegelijk onstuimig, met een grijns om de mond en op het scherpst van de snee.

En daar volgde al een nieuw moment van verwondering: Σtella kon toch spelen en de organisatie had zowaar nog drie kwartier voor haar gevonden in Le Labo. Het o zo nodige keyboard was een rood exemplaar, de fameuze Nord 3, en deed niet alleen dienst als klavier maar ook als klanktapijt en klokkenspel. Zelfs dan nog zaten er gaten in de sound van Σtella: goed gekabbel heeft zijn waarde, zagen we gisteren nog bij Men I Trust, maar je zit snel aan de verkeerde kant van de grensmuur en geen douanier die je dan nog helpt als je beloofde zomerplaatjes ineens herfstig klinken. Gelukkig zag je ook flitsen van wat een fijn, relaxed indieproject kan worden, meestal in de wat meer uptempo nummers.

concert van Σtella op Dour festival Beeld Alex Vanhee

Geen sterren voor Σtella, want we konden haar niet volledig zien omdat ze overlapte met Phoenix (★★★½☆) en van die jongens lazen we vooraf op het internet dat ze tegenwoordig openen met hun klapper ‘Lisztomania’. Alsof we dát wilden missen van het Franz Ferdinand van Frankrijk, zo’n groep waarvan je weet dat ze wereldhit noch Wembley in het verschiet heeft liggen, maar waar als je heel eerlijk bent ook geen half hol op valt af te dingen. Het soort band dat je meestal spot tussen zeven en negen, het avondmaal begeleidend.

Niks te klagen dus: alle nummers op de setlist waren minstens goed, er waren er enkele heel goed (‘Alpha Zulu’, ‘1901') en zonder uitzonderingen speelden de troepen van Thomas Mars ze tighter than a nun’s fanny - een uitdrukking die we nooit zijn vergeten nadat we ze één keer lazen in een interview met Tom Barman.

Leuke visuals ook: op een paar meter voor het scherm achteraan hadden de Franse feniksen nog een lichtkader laten zetten, om zo meer diepte te creëren. In ‘Trying to Be Cool’ zong Mars over zijn verrekijker terwijl hij erdoor tuurde en je achter hem kon zien wat hij voor zijn lenzen kreeg. Tijdens ‘If I Ever Feel Better’ ging de zanger aan de voeten van een gemaskerde gedaante in een lange cape liggen. ‘Dark is the night, cold is the ground / In the circular solitude of my heart’, zong Mars erbij: een m/v/x met gevoel slikt dat niet zomaar door bij de cervela.

Phoenix is een kind van zijn tijd en die tijd is niet nu, maar was relevant door de zwier waarmee de groep zijn eigen, stilaan kloeke platenkast uitkuiste. Entertainend, sterk, geen moment stilgevallen: geen idee of ze er veel T-shirts mee verkocht hebben, maar vijanden zullen ze er ook geen vijanden mee hebben gemaakt. Niemands Taylor Swift, niemands Nickelback.

Phoenix op Dour festival Photo: Alex Vanhee Beeld Alex Vanhee

Het ding met Dour is dat wel meer shows op die manier lijken te passeren. Geen enkele tent staat vol tot aan de rand, je komt geen enkele plek tegen waar niet nog een paar honderd feestvierders bij kunnen. Het maakt een show hier als een bus in een centrumstad: je kunt ‘m pakken of niet, binnen tien minuten is er toch nog een. Twee rappers zagen we dat patroon doorbreken, met shows die de toeschouwers zich nog lang zullen heugen.

In The Last Arena sloot Orelsan (★★★★☆) de dag af. De 41-jarige Fransman is een legende in zijn taalgebied, die naast zijn eigen soloplaten en het werk van zijn groep Casseurs Flowters ook meeschreef aan nummers voor Stromae en met Dizzee Rascal in de studio zat, maar in Vlaanderen stoort niemand hem als hij hemdjes shopt op de Meir - hoogstens denken mensen door het blonde lokje in zijn haar dat hij een oudere broer is van Wout van Aert. Maar zelfs de allergrootste leek werd zonder moeite anderhalf uur bezig gehouden door Orelsan, die op Dour een popshow bracht volgens de regels van de kunst, met respect voor zijn wortels in de hiphop en zonder een te dikke laag Amerikaanse lak.

‘Civilisation’ kwam binnen met een dansbare beat, ‘Du propre’ schakelde over naar forse rap en ‘Bébéboa' klonk als Damon Albarn die zijn Gorillaz had vervangen door de betere café-funkband. In ‘La quête’ vertelde hij min of meer zijn levensverhaal, terwijl het naast hem op de schermen met klei werd uitgebeeld: iedereen mee. Er mochten twee mensen uit het publiek een rondje komen gamen: lollige vondst. De medley van oudere hits in de tweede helft: lekker tempo daar.

Voor elk tsoenami van lettergrepen had Orelsan een ballad, een pophit of iets anders vlot verteerbaars klaar. Het maakte van hem de ideale headliner: mocht hij een Vlaming zijn, dan was hij Zwangere Guy, Metejoor én Regi.

Orelsan op Dour festival Beeld Alex Vanhee

En wat dan te denken van Yung Lean (★★★★☆)? Dat de Zweedse rapper niet zo’n allemansvriend is als Orelsan, om te beginnen, en dat hij zijn leven niet uitlegde met plasticine. Zullen wij het maar doen. Als 26-jarige heeft Jonatan Leandoer ‘Yung Lean' Håstad al tien jaar carrière achter de rug, waarin hij vier platen maakte en volgens zijn fans pionierde met nihilistische teksten over asgrauwe beats, opgewerkt met bij momenten bizarre humor. Hoe meer de sterrensmijters van de pers hem haatten, hoe meer hij in zijn zelf gecreëerde scene werd geloofd. Je zou hem ergens kunnen vergelijken met Post Malone, alleen was Yung al drie jaar bezig toen Post als solo-artiest debuteerde.

Een goed kader is belangrijk, weten we nog van bij Phoenix, maar belangrijker is de show. We wedden voor een krat Cara en een werptent dat Lean op geen enkel ander Belgische festival zo’n grote tent krijgt op zo’n laat tijdstip. Maar alleen op Dour wordt zo gretig gehost op lijnen als ‘Got my balls licked / By a Zooey Deschanel look-alike cocaine addict’, gebracht door een gast in een lange jas met een dj die een uur in de rook en in het donker staan. Een perfecte match dus: op andere weides zou TikTok-hit ‘Ginseng Strip 2002' het voorspelbare hoogtepunt zijn, in deze tijdelijke gemeenschap van al dan niet zelfgekozen misfits was het een van de vele. Normaal vinden we het irritant als iemand met zijn eigen stem meezingt op tape, maar deze rakker staat op het podium als een punker en komt zo met alles weg. Het is de attitude die ons finaal overtuigde: vier sterren voor een man, een publiek, een moment en een energie.

Dat er tijdens de laatste minuten van Orelsan, waarin de rapper zijn band wel heel uitgebreid voorstelde, wat mensen naar de tenten vertrokken, is te snappen: dat heerlijke nachtprogramma, weet u nog? Het was moeilijk kiezen met ook Le Hotel en Solomun op het podium, maar we pikten als slaapmutsje nog een halfuur Overmono mee, twee heren die in gelijke hoeveelheden met knisperende breakbeats en hemelse stemsamples gooiden, en het begin van de Amerikaans-Koreaanse ster-dj Peggy Gou: een remix van de Spice Girls waar ze een kleine tien minuten mee doorging. Want op Dour kan... u snapt het ondertussen.