Turnstile bracht op de Main Stage van Pukkelpop een gróótse prestatie, het optreden van het fucking weekend!

Een goudvis blijft groeien naargelang de beschikbare ruimte. In een armetierig visbokaaltje kwijnt zo’n kleine Goldie weg, maar zet ’m in de oceaan, en hij weegt binnen de kortste keren 30 kilo. En zo is het ook met Turnstile, het bescheiden hardcoregroepje dat vorig jaar op de Main Stage van Werchter, en nu nog méér op die van Pukkelpop, mastodontische proporties aannam. Gróótse prestatie, optreden van het weekend!

LIVEBLOG. Volg hier al het festivalnieuws

Turnstile is afgestudeerd in hardcore; keuzevakken ‘pop’ en ‘shoegaze’. De vier mannen uit Baltimore, Maryland, botsten het podium op met elk een gekleurde pet: de zanger had gekozen voor roze, zoals de hoes van meesterwerk ‘GLOW ON’. Qua palet vloekte dat geweldig met de rode botjes van interim-gitariste Meg Mills: als er geen minpunten zijn, moet je ze zelf maar uitvinden.

‘MYSTERY’ opende de set zoals een granaat een deur opent: met méér kracht dan strikt noodzakelijk, maar goed, efficiënt is het allemaal wel. Bassist Freaky Franz (topnaam) nam de ‘oh-ooh-ooh-oh-oh’ voor zijn rekening, alvorens de wei – hoe komt het toch dat er bakken volk staat voor Joost en Tom ‘zeikstraal in je oor’ Odell, maar níét voor Turnstile? – toch z’n best deed om over te nemen. ‘And it’s been so lo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ong / Is all the mystery gone?’ Wie het nummer kent, heeft in gedachten net gelukzalig hard geschreeuwd.

Beeld © Stefaan Temmerman

Zanger Brendan Yates moet stalen armspieren hebben: een heel optreden lang hield hij zijn statief fier in de lucht. ‘UNDERWATER BOI’ begon hij a capella, tot de wurgende gitaarlijn van Pat McCrory (met een betere Anthony Kiedis-snor dan Anthony Kiedis!) zich als een slang rond de hele song wikkelde. McCrory is een genie, alleen al vanwege zijn solo in het met de kracht van een Hydra-splinterbom exploderende ‘DON’T PLAY’ en zijn roezige licks in ‘BLACKOUT’ – wie de gitaar ook heeft uitgevonden, dít is wat die mens toen in gedachten moet hebben gehad!

Tussen enkele oudere nummers door (‘Real Thing’, ‘Big Smile’, ‘Drop’) mocht ook drummer Daniel Fang zijn demonen ontbinden in een vijf minuten durende trommelsolo voor de goden. Afijn, de goden? Als hij voor zijn talent zijn ziel heeft verkocht aan de duivel, dan heeft-ie een zaakje gedaan. ‘ALIEN LOVE CALL’, met Yates achter een kaduuk orgeltje, kwam het dichtst in de buurt van een ballad, ‘HOLIDAY’ werd gedragen door de subsonische bas van Freaky Franz, ‘T.L.C. (TURNSTILE LOVE CONNECTION)’ was het véél te abrupte einde. Geef ze een langere set en Turnstile wordt nóg groter.

Beeld © Stefaan Temmerman

Heeft iemand onlangs de veelgelaagde film ‘The Meg 2: The Trench’ met Jason Statham gezien? En dus ook de tientallen meters lange megalodon die daarin de halve cast lekker opsmikkelt als vieruurtje? Dát beest is hoe het goudvisje van Turnstile er intussen uitziet. Gróótse prestatie, optreden van het fucking weekend!

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: