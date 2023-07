Vijf sterren voor Stikstof, Meltheads in bloedvorm en een marijuana-cover van Samson & Gert: dit was dag 1 van Rock Herk

Rock Herk is, zo leert de plaatselijke courant ons, ‘één van de oudste alternatieve muziekfestivals van België’. Na vrijdag mogen met stip de adjectieven ‘gezelligste’ en ‘beste’ aan de drukpers worden toegevoegd, want wij zagen zeven shows: alle zeven Belgisch, alle zeven goed! Víés bom van de programmatoren, zeggen we dan in Limburg.

‘Wajow, het Olmenhof. Hier kwam ik als tiener stiekem chillen en jointjes roken.’ Dikke bewees meteen dat hij écht van Limburgse straten komt, en wie hem niet op zijn woord gelooft, die tongval valt echt niet te faken, hoor.

Dat hij ervan houdt om in Limburg te spelen, verkondigde hij nog voorspelbaar, dat Limburg die liefde harder dan ooit beantwoordde, was evenmin onverwacht. Hitsingles ‘Gasolina’, een song die live dan ook veel beter klinkt dan op de radio, en ‘Paris Hilton’ werden jolig meegejoeld, in de juiste tongval zowaar!

Maar de absolute hoogtepunten waren niet de meezingers. Nee, het waren de doorwrochte versies van ‘Beef met mezelf’ en ‘Rustig doen’ die er pas echt konden inhakken. Ontroerd worden door Dikke, we zijn weer een ervaring rijker.

Mohamed Eddahbi Agounad, zoals Dikke in het bevolkingsregister staat ondergebracht, wordt vaak verweten dat hij te gezapig op het podium staat, maar het kost hem gewoonweg weinig moeite om hoog boven het maaiveld van de live-rappers uit te steken. Wat dan wel weer makkelijk te verwijten is: 15 minuten voor je einduur opstappen. Jammer, want beu waren we hem nog niet.

Arthur Boussiron, zoals de bloedzuigende Jack in het echt heet, switchte in zijn bindteksten probleemloos tussen vloeiend Engels en sappig Hasselts. Limburger, wereldburger, weet u nog? In het Engels vertelde hij enthousiast over een liedje dat hij schreef voor zijn oma, later vertelde hij met Limburgse tongval dat een liedje over hevige seks gaat.

Niets speciaals aan, denkt u misschien, behalve als beide verklaringen over één en hetzelfde nummer gaan. Boussiron verduidelijkte gelukkig nog snel dat hij dan toch géén seks wilt met zijn oma - het oude besje blikte zichtbaar opgelucht in het publiek - en zette een aanstekelijk nummer in dat, zoals de rest van de set, er nét niet in slaagde om van het generische af te stappen.

Ondanks dat het een halfuur onmogelijk stilstaan was op hun muziek, missen hun nummers op veel momenten nog net dat scherpe randje - oorwurm ‘Jack’s Tendency’ klonk helaas minder sprankelend dan we gewend zijn van onze stereo - maar dat zal slechts een kwestie van tijd blijken. Te zien aan de hoeveelheid talent, goesting én vriendschap op het podium zal die groeimarge zonder problemen worden opgevuld. Gaan we nog (van) horen, en daar is helemaal niemand rouwig om.

Geeft iemand trouwens onze complimenten door aan de graphic designer die het Rolling Stones-logo met ‘Twilight’ in de koffer deed duiken?

Horror-rap, had ú er al ooit van gehoord? De vroege bezoekers van Rock Herk keken alleszins alsof Lucifer himself was afgedaald naar de Limburgse vlakten. Een te vergeven vergissing, want de ingenieuze bivakmuts van Antwerps raptalent Kleine Crack omsloot meteen zijn hoorns, en zijn lyrics doen de teksten van XXX Tentacion klinken als kampvuurliedjes.

Rock Herk positioneerde de te ontdekken artiesten stuk voor stuk op het Street-podium, wat eigenlijk enkel straat en geen podium is, waar alle festivalgangers meteen na binnenkomen verplicht passeren. Het aantal fans dat naar Herk afzakte met Kleine Crack aangeduid op de planning werd dus snel overstegen door de nieuwsgierigen die bleven plakken en zich meteen overgaven aan het meest bevreemdende halfuur van het festival. Niet moeilijk als sterke nummers als ‘Haat mij’ worden afgewisseld met halfgare songs zoals de cover van Samson en Gerts ‘Alles is op’: ‘En waar is de marijuana? Op, op, alles is op / Wanneer gaan wij sosa halen? Op, op, alles is op’ Ja, het wás zo gek als u denkt.

‘Ik zag hen al eens in de jaren tachtig’, vertrouwde een man van gezegende leeftijd me toe, ‘en toen klonk het eigenlijk helemaal hetzelfde.’

In die illustere jaren tachtig was er van mij nog geen sprake, dus aan vergelijkingen ga ik me niet wagen, maar je moet de pensioenleeftijd niet bereikt hebben om zelfs nu te zien hoe pionierend de Brusselaars ooit moeten zijn geweest. Enig opzoekwerk leert me dat de band er 40 jaar geleden dan ook grofweg dezelfde militaire look op nahield: leren jackers, zonnebrillen, zaklamp in de hand. Enkel de concentratie hoofdhaar is de laatste jaren ernstig geslonken.

Met de precisie die ze bezingen in hit ‘Headhunter v3.0’ - ‘One, you lock the target. Two, you bait the line. Three, you slowly spread the net. And four, you catch the man’ - namen ze het publiek onder vuur met ronkende beats en eigenzinnige danspasjes. De kranige zestigers kwamen persoonlijk de slaap uit onze ogen wrijven, dat is weer eens een aangename rolwisseling.

‘Wij zijn Barno Koevoet en The Duijmschpijkers en wij komen uit Bruhhe’.

Meer viel er niet te zeggen, dus lieten de rockers hun gitaren spreken. Hoewel, spreken? Brullen, tieren of blaffen komt eerder in de buurt. Welgeteld 4 seconden stonden er op de klok voor de eerste moshpits losbarstte, een kunst die de die hard-fans met plezier doceerden aan de plaatselijke vijftigers. Maar bedaard beuken - met het gevaar voor gescheurde knieën, uit de kom schietende heupen en en gebarsten sportieve zonnebrillen in het achterhoofd - zat er toch niet in. De eerste crowdsurfer schoot omhoog met in zijn neus een steeds roder wordend propje Kleenex. De band lachte breed.

The Street, een podium dat geen podium is, heeft zo zijn voor en nadelen: de connectie band-publiek was nooit groter, maar de muzikanten moeten én op de tel spelen, én uitzwenkende ellebogen vermijden. Beide deden ze gelukkig met verve: we kregen een robuuste, maar altijd muzikale show.

Koevoet pleurde zijn voet op de gas en scheurde een halfuur door Herk zonder één keer uit de bocht te vliegen. Wie had ooit gedacht dat we zó fan zouden zijn van een zanger die een short met een marcel combineert?

Een dik jaar geleden veroverde Meltheads de eerste ereplaats van Humo’s Rock Rally: het startschot van een opgang die, zo konden we met eigen ogen aanschouwen, steeds steiler wordt. In de club kregen we een set voorgeschoteld die zonder blozen deed denken aan opkomende rockbands in de 90’s. U zag Nirvana in de Vooruit? Afijn, ik zag Meltheads op Rock Herk. 1-1.

Opkomen doen de heren op de tonen van het nog steeds niet afgezaagde ‘Daar gaat ze’ van Clouseau waarna zonder voorspel een hels vuur wordt ontstoken dat met geen emmers te blussen is. Het was razen zonder remmen. Frontman Sietse Willems host over zíjn podium als een jonge Vince Neil van Mötley Crüe op speed - wat straf is, want Vince Neil was altijd al Vince Neil op speed - en zijn bandmaats begeleiden elke uitval met een set zo strak als de visnetpanty van een obese prostituee.

Willems klom in meer dan één paal, stak meer dan één sigaret op en zette welgeteld één tattoo. Bij superfan Mali, die met haar nieuwe plaatje meteen mocht pronken op de bühne. Alsof ze daar niet al jarenlang tot vervelens toe over zou vertellen, vroeg Willems haar fijntjes om het beste Belgische nummer van de eenentwintigste eeuw ‘Naïef’ met hem te zingen. Ik keek ondertussen zwijgend toe, met tranen in de ogen en de vuisten gebald in mijn zakken.

Dat Meltheads hun allergrootste hit ergens middenin de set werpt, getuigt van vier paar omvangrijke kloten. Maar het toont vooral ook hoe sterk hun andere materiaal is, waarvan het meeste helaas nog niet eens op Spotify te beluisteren is. Durven we zeggen dat de set zelfs kan staan zonder Naïef? ‘Sweet Monica’ scheurde als vanouds, ‘No One Is Innocent’ was een opgestoken middelvinger naar alle ‘kutfascisten’, en de gitaarsolo van Yunas de Proost in ‘I Want It All’ zindert nog steeds na in de poriën.

Meltheads zette de Herkse avond in met een waanzinnige show die - vooruit dan maar - onze hoofden smolt als een fondueset op overdrive. Kan iemand de top al zien?

Zwangere Guy, Jazz Brak, Astrofisiks en DeeJay Vega. Pak een A4’tje, schrijf hun namen honderd keer onder elkaar en zorg dat u ze nooit meer vergeet. Want hiphop-collectief Stikstof gaat de geschiedenisboeken in als alleenheersers van de Brusselse, nee, Belgische hiphopwereld. De rappers en platendraaiers verkeren stuk voor stuk in bloedvorm - bewijsstuk A: Guys afgetrainde torso - en zijn beter dan ooit.

De mannen kwamen niet naar Herk om uit te rusten, zoveel was duidelijk. De Brusselse hiphop-crew zou op automatische piloot vlotjes de concurrentie eraf rijden, maar dat bleek niet genoeg voor hen. Het moet harder, beter en scherper. Plankgas en dubbelen. En nog eens. En nog eens… Tot iedereen compleet dolgedraaid is.

De keren dat ik Stikstof zag, bereiken toch stilaan de dubbele cijfers, maar nooit waren ze zo alert, strak en goed op elkaar afgestemd als vanavond. Jazz en Guy zwoeren de drank en andere middelen af - in stamcafé Les Brasseurs drinken ze tegenwoordig koffietjes samen - en zijn vinniger dan ooit. Niemand miste ook maar één lettergreep, en iedereen op het podium vulde elkaar perfect aan. Twee kopmannen, die met plezier ook elkaars knecht zijn.

Stikstof is er voor iedereen. Ze geven een show die perfect is voor wie gewoon zin heeft in een avondje beuken en schoppen (‘Gijse vieze vuile fucking hoerezoon!’), maar ook de lyrics-fetisjisten stapten bevredigd de tent uit. Oldschool hiphoppers genieten zichtbaar van referenties naar iconen uit de hoogjaren 90: Big L (‘Lijfstijl van de poor and the dangerous’) en Wu-Tang Clan (‘Cash rulet alles, maar hoe zit het met de Cream’) zitten allemaal vervlochten in de teksten van Guy, Jazz en Astro. In het centrum werd er geranseld, op de flanken werd er genoten.

Heel even was Herk-De-Stad de hoofdstad van België terwijl de hele tent meekweelde met Guy op ‘Moeras’. Als Astro komt meerappen op ‘Frontal’, kirt het publiek luider dan ooit. En terwijl Jazz staalhard ‘Gele Blokken’ rapt, kijkt Guy vanaf de zijkant toe als een trotse nonkel, mooier zagen we het niet. En hoe vaak hoort u een turntable-solo? Die ook nog eens effectief de moeite is? Stikstof is meer band dan de meeste rockgroepen.

Guy en Jazz oreerden dan ook meer dan eens over broederschap en de liefde die hen altijd heeft samengehouden. Liefde voor de crew, maar vooral liefde voor alle fans die aan de basis liggen van dit waanzinnige avontuur. Uitzonderlijk is dat niet in de muziekwereld, maar dat ze alle vier een uur na afloop nog steeds T-shirts - nadat u het zweet er had uitgewrongen tenminste - stonden te signeren in de merchandise-stand, zegt meer dan ik ooit zou kunnen. Familie! Boven! Alles!