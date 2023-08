Volop hoogtepunten, maar zelfs voor The Subs is een optreden van twee uur en een kwartier iets té lang

Voorspel? Daar doen Jeroen De Pessemier en Wiebe Loccufier niet aan. ‘We are The Subs,’ klinkt het kalmpjes door de boxen, meer niet, en meteen gaan we vegen. 135 minuten lang! En alsof een aanzienlijke dosis schmink, strakke lycra pakjes en een strop die De Pessemier meters in de lucht liet bengelen nog niet geil genoeg was, werden er ook nog buitenstaanders betrokken in ons minnespel. Véél buitenstaanders.

Want als The Subs inviten, zie je het kruim van het Belgische muzieklandschap op het podium verzameld. Sylvie Kreusch betrad meteen de bühne, in sneltempo gevolgd door Chibi Ichigo en niet veel later kwam een energieke Fahad Seriki (The artist formerly known as Dutch Norris) alweer loeihard meeknallen met ‘Preacher’. De gaten tussen de genodigden werden opgevuld met hun overvloedige hits: een stompend ‘Face of the Planet’ (‘A lovesong for party-animals like you’), coronahymne ‘I want to dance again’ werd uit volle borst meegebruld alsof het vaccin gisteren pas werd ontdekt en zelfs nieuwe single ‘Emerge’ kon het publiek vanaf de eerste beats bekoren. De Pessemier ketste ondertussen non-stop over het podium als een losgeslagen stuiterbal.

Swingend en vooral puffend in een bloedhete Dance Hall was het voor de beste gastoptredens zelfs wachten tot de tweede helft van de show. Een comeback van Kreusch voor haar superhit ‘Walk Walk’, de fenomenale Gala Dragot (winnares ‘The Voice’, verliezer ‘Eurosong-kwalificatie’) met de ijzingwekkende cover van Massive Attacks ‘Teardrop’ en Tsar B die na haar eigen optreden nog even langskwam om ‘Turn The Tide’ van Sylver als een nóg grotere oorwurm te laten klinken.

De hoogtepunten waren talrijk, maar zelfs voor The Subs eist een optreden van twee uur en een kwartier te veel opvulling. Naar het einde toe nam de frequentie van de genodigde gasten steil af en het laatste uur waanden we ons te vaak op een eentonig technofeestje zoals je ze vindt in elke Brusselse kelder. Reken daarbij een statige ‘Pope of Dope’ die niet kon toeslaan zoals in zijn hoogdagen en de snel vergeten passages van Mario Barrantes en éxtra special guest - hij was op voorhand niet aangekondigd - Jan Paternoster en je snapt waarom er naar het einde toe heel wat meer dansruimte was dan bij de eerste songs.

Als afsluiter ontbood De Pessemier nog even zijn gang op het podium om gezamenlijk te shaken op ‘Out of Space’ van The Prodigy. Tof momentje, maar ondertussen bleef ik exact achter als bij een afgeronde daad: relatief voldaan, maar toch ook een beetje vies. En vooral ietwat teleurgesteld dat ik me niet zó geamuseerd heb als de kaakschaatsende kletskop naast me.

