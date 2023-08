Weinig eigen smoel te bespeuren bij TikTok-fenomeen Mother Mother

‘Mother! Mother!’ Eerst dachten we even met een superfan van het gelijknamige Canadese indierockgroepje te maken te hebben, maar nee hoor. Bij nadere inspectie bleek het gewoon om Tom Odell te gaan, die op de wei was blijven hangen en die na het lezen van Onze Man z’n recensie luidkeels om z’n moesje was beginnen te roepen.

LIVEBLOG. Volg hier al het festivalnieuws

Mother Mother bestaat al sinds 2005, maar kreeg pas nieuw leven toen hun song ‘Haylift’ (bijna een half miljard streams!) werd opgepikt op TikTok. Daarna tikten ook de cijfers van ‘Burning Pile’ en ‘Verbatim’ aan: dat laatste nummer mocht fungeren als opener in de Marquee. Radiohead-achtige intro, goeie eerste zanglijn (‘I wear women’s underwear’), vreemde maar intrigerende androgyne stem van frontman Ryan Guldemond – een achternaam waarvoor Ricky Martin al eens in je DM’s komt.

De grootste troef van Mother Mother live, dat is: de twee fantastische (achtergrond)zangeressen in de vorm van Molly Guldemond (Ryans zus) en vooral Jasmin Parkin, in het bijzonder op ‘The Stand’ fungeert ze als powerhouse met dienst . Die twee brachten tijdens de monotone, brave liedjes nog wat leven in de brouwerij. De bassist, Mike Young, was de enige die eerder leek te zijn weggelopen uit pakweg Biohazard, al was daar in zijn klank niks van te horen: wél veel funky Flea-achtige lijntjes (‘Bit by Bit’).

Beeld © Stefaan Temmerman

De Radiohead-cover ‘Creep’ was anoniem, kampvuurmoment ‘Arms Tonight’ – drie zangers en één akoestische gitaar – was aardig geprobeerd. ‘Hayloft’ (en z’n vlak daarna gespeelde, dertien jaar oudere sequel ‘Hayloft II’) was wél een klepper. Voor een eigen smoel moet je niet bij Mother Mother zijn, wél voor die ene song: de status van onehitwonder lonkt.

Afijn, als iemand Tom Odell even een watertje kan gaan brengen? Ik denk dat hij, mogelijks al van vóór zijn optreden van gisteren, een stevige zonneslag heeft.

