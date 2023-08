Who the fuck is Joe Unknown? De toekomst van de Britse undergroundhiphop, toonde hij op Pukkelpop

Joe Unknown, de naam van de Britse rapper is natuurlijk uiterst dankbaar voor de slotzin van zijn recensie in The Lift. Kijk, beide opties stonden zelfs al klaar: speelde hij een belabberde show zou het ‘Joe deed zijn naam alle eer aan en verdwijnt door de mazen van het net der Pukkelpop-geschiedenis’ worden. Maar bij een overdonderende wereldshow zou ik opteren voor ‘Joe’s naam blijkt ironisch, want binnenkort weet iedereen wie Joe Unknown is’. Eindstand: Joe schurkte dichter tegen optie twee, hoezee!

‘Who the fuck is Joe Unknown?’ Het prijkte in drievoud achter de langharige hiphopper op het grote scherm. Na vijftig minuten grondige observatie achten we onszelf in de positie om een gepast antwoord te bieden, op álle vragen.

1. Who the fuck is Joe Unknown? Een Britse rapper die, zo konden we zelf vaststellen, net voor opgaan een blister rilatine doorspoelde met een kratje Red Bull. Die riskante adrenalinelevels wilde hij ook in zijn publiek zien en hij had geen probleem om dat te laten merken. Joe durfde zijn nummer opnieuw te starten als hij ons te tam vond, merkte op dat we er allemaal nog redelijk nuchter bij liepen en goot de eerste rij dan maar vol Ierse whisky, en riep Maarten uit to moshpit-meester om de boel van begin tot einde op te jutten. Good job, Maarten!

2. Who the fuck is Joe Unknown? Een jong muzikaal talent wiens songs, zoals helaas te vaak het geval is bij rappers, niet lijden onder hun energieke uitvoerder. ‘Gang’ en ‘Hell of Mine’ overstegen de al uitstekende studioversies, het kalmere ‘Hennessy Brown’ was rauw als preparé en bij ruige afsluiter ‘Silent’ werd hij letterlijk op handen gedragen. De start van een uitstekend repertoire, als u het mij vraagt.

En tot slot:

3. Who the fuck is Joe Unknown? Wel, de toekomst van de Britse undergroundhiphop. Oké, er hangt soms nog iets te veel kak rond zijn straffe songs – met de opgestoken handen, circlepits en applausjes die hij veelvuldig bleef eisen – maar alles opgeteld bleek Joe’s naam ironisch, want binnenkort weet iedereen wie Joe Unknown is.

