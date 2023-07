Wie wint ‘Beste kortfilm’, ‘Beste Lewis Capaldi’ en ‘Beste hoofdrol’? Humo deelt de Festival-Oscars uit

CORE ligt bijna twee maanden achter ons, binnen een kleine maand is het Pukkelpop: een mooi moment om de eerste helft van de festivalzomer te evalueren. Wat heeft onze muziekredactie onthouden na - twee keer nageteld - 256 optredens?

Beste film: de aftermovie van Graspop

‘Wat vond jij het beste concert van de zomer tot nu toe?’ vroeg de ene TTT-collega aan de andere vorige week op het terras van Café De Klok - ze zitten er nog steeds. Maar over het beste echte stukje cinema van de voorbije maanden bestaat geen spat twijfel. Kijk gewoon vier minuten lang naar de zinderende, zonovergoten aftermovie van Graspop door productiehuis Tell All The People. De editie waarin het metalfestival eindelijk voluit de nieuwe generatie headliners met open armen ontving - van Ghost (★★★★☆) tot Gojira (★★★½☆) - werd kort en krachtig toongezet op ‘Crushed' van Parkway Drive (★★★★½) - inclusief vliegende rozen en een moshende Eva De Roo.

Beste regisseur: Bruce Springsteen

De tijd dat The Boss spontaan verzoekjes aannam uit het publiek en wat nummers bij op de setlist lapte als hij daar zin in had, is duidelijk voorbij. In Werchter (★★★★½) kregen we een strak geënsceneerde show te zien waarin alles een betekenis had, van het verhaal over zijn eerste groepje waarvan hij als enige lid nog leeft tot de akoestische versie van ‘I See You in My Dreams’ op het einde. Zelfs de lolbroekerij met gitarist Steven Van Zandt voor de camera was ingestudeerd, maar dat mag als het goed gedaan is. Wie goed naar de hemel boven het podium keek, kon Clarence ‘Big Man’ Clemons en de andere geesten uit Springsteens verleden tevreden zien knikken.

Beste mannelijke hoofdrol: Harry Styles

Veel schoon volk op de wei van Werchter in juni en juli, maar alleen Harry (★★★★☆) kreeg het heilige gras voor zich alleen. Goed voor een popshow uit het boekje - ‘alsof Jezus was neergedaald op de aarde, met een witte boa aan’, schreef Onze Man achteraf - en felgekleurde pluimpjes die er een week later nog lagen toen Rock Werchter begon

Beste vrouwelijke hoofdrol: P!nk

Als P!nk in het land is, dan heeft de gemiddelde Ellie Goulding (★★☆☆☆) of Ryan Tedder van OneRepublic (★★☆☆☆) geen andere taak dan het podium warm te houden voor de gehanenkamde popprinses. Korte, krachtige conclusie: matige opwarmers, grootse headliner (★★★★☆).

Pink, Werchter Boutique 23 Beeld Koen Keppens

Beste mannelijke bijrol: de cameraman van Rock Herk

In volle uitrusting crowdsurfen bij Stake (★★★★½), zou Tom Cruise dát durven? Doet nauwelijks onder qua participatie: de held die de drummachine van Fred again.. mocht vasthouden in een volle Barn.

Beste vrouwelijke bijrol: Danaë de Goldband-fan

De driekoppige pretroulette uit Nederland kwam zonder muzikanten aan op het Cactusfestival (★★☆☆☆) en ging dan maar op de boemel met het publiek. Danaë, een 21-jarige fan met een bordje ‘Witte was + muilen?’, mocht echt een tong draaien met Goldbands Milo. Mooie runner-up: Mali, de Meltheads-adepte die zich op Rock Herk door haar helden liet tatoeëren.

Beste decor: The Barn

Even dachten we deze Oscar aan de perfecte zonsondergang te geven bij The War On Drugs op Live is Live (★★★★★), maar de zon is een bal met lava en lava neemt geen prijzen aan. P!nk (★★★★☆) kwam tevoorschijn uit een paar lippen, Froukje (★★★★☆) nam haar studentenkamer mee op het hoofdpodium van Rock Werchter en het Minnewaterpark zal in deze categorie genoemd worden zolang er ook maar één Oost-Timorees met een doedelzak op Cactus staat, maar eerlijk is eerlijk: dé plek waar je moest zijn, was The Barn op Rock Werchter. Te klein, te dicht, te vroeg vol: er was veel aan die tent om over te zeiken, maar nog meer om van te houden. Een Sportpaleis op een festivalterrein, goed voor zes van de zeven vijfsterrenoptredens in Werchter - alleen Queens of the Stone Age pakte de volle buit in open lucht.

Fred again op Rock Werchter Beeld Koen Keppens

Beste originele scenario: Ticketmaster

Voor ‘Taylor Swift: de verkoop’, een shakespeareaans drama dat nog net iets inventiever in elkaar zat dan het script van Herman Schueremans psychologische heistfilm ‘De uittocht na TW Classic’.

Beste bewerkte scenario: Mumford and Sons

Een zieke Stromae vervangen in zijn eigen België: er zijn vast interimjobs die gemakkelijker in te vullen zijn. Maar behalve voor een steeds kleiner wordend cirkeltje boze banjo-haters deed Mumford and Sons (★★★☆☆) voor iedereen wat ze moesten doen: de snaren stemmen, de voet op de basdrum zetten en ‘Little Lion Man’ door een paar tienduizend kelen laten galmen.

Beste productieontwerp: Aphex Twin

Twee keer gezien, twee keer goedgekeurd: de torens met ledschermen en kolossale lichtgevende kubus van waaronder Richard D. James dezer dagen zijn beats over zijn volgelingen uitstort. Op Best Kept Secret (★★★★☆) kwam hij met ambient, IDM en ‘een container verschroeiende industriële teringherrie’, op Dour (★★★★½) knipoogde hij naar ons land met een track van The Neon Judgement en een paar grote Belgen à la Remco Evenepoel die op het scherm Aphex Twins duivelsgrijns kregen aangemeten.

Aphex Twin op Dour Beeld Wouter Maeckelberghe

Beste camerawerk: Rosalía

Rosalía (★★★★★) liet in Werchter niet alleen haar dansers, maar ook haar cameraman veel meters maken. Ze werd gefilmd langs voor, langs achter, langs boven, van opzij en van heel dichtbij, op een bepaald moment stepte er iemand al filmend over de scène. Resultaat: een show die bijna even boeiend was op de schermen als op het podium zelf. Geen wonder dat David Byrne, de koning van het concert-als-totaalspektakel, grote fan is.

Beste kortfilm: Compact Disk Dummies

Vier sterren in veertig minuten op de main stage van Rock Werchter: dat is pas compact! Trouwens ook respect voor alle andere namiddag-acts die het beste haalden uit hun korte festivalset. Kreeg op Les Ardentes ook veertig minuten, maar benutte er daar slechts dertien van: Ice Spice (½☆☆☆☆).

Beste Belgische film: Tamino

Alsof Lukas Dhont vier films in een maand uitbrengt, Adil en Bilall er nog een handvol superheldenprenten tegenaan gooien en Chantal Akerman uit het hiernamaals is opgerezen: zo goed deden de Belgen het de laatste twee maanden. Van Aõ (Gent Jazz, ★★★☆☆) tot Zwangere Guy (Rock Werchter, ★★★★☆) en van een klein Luiks groepje (Eosine op Dour, ★★★★☆) tot reuzen die telkens weer bevestigen: Admiral Freebee, Arsenal, Balthazar en Goose, om er maar vier viersterrenshows uit te plukken. De allerwaardigste landgenoot kwam uit Mortsel: ‘Indigo Nights’ van Tamino (★★★★★) hoort volgens Onze Man bij ‘het aller-aller-állermooiste’ dat hij ooit hoorde op Werchterse bodem.

Beste kostuumontwerp: het kreeftenpak van Tom Barman

De leren broek van Hellmut Lotti (★★★½☆) op Graspop! De strakke kostuums van Triggerfinger (★★★½☆) op TW Classic! Sylvie Kreusch, Charlotte Adigéry en Harry Styles in al hun verschijningsvormen! Genoeg vestimentaire pracht op weides groot en klein, maar Tom Barman grabbelde de prijs voor ieders neus weg toen hij het podium van Dour besteeg in het plunje dat hij ook aantrok voor de videoclip van ‘How To Replace It’. De volgende, onvermijdelijke stap is dat Alex Turner de volgende show van Arctic Monkeys begint als Champignon uit ‘The Masked Singer’.

Dour - Belgium - 15-07-2023 concert van dEUS op Dour festival met Tom Barman verkleed als kreeft in kreeftenpak Photo: Alex Vanhee Beeld Alex Vanhee

Beste originele soundtrack: Ludovico Einaudi

De minimale pianist won zieltjes door de soundtracks van films te schrijven en door op te duiken in playlists die mensen gebruiken om zich te concentreren. Maar Einaudi kan meer dan begeleiden, ondersteunen en omlijsten: een volle tent op Gent Jazz (★★★★☆) diep ontroeren, bijvoorbeeld.

Lifetime Achievement Award: Iggy Pop

76 jaren staan er inmiddels in zijn borstkas gegrift, maar dat hield Iggy Pop (★★★★★) niet tegen om op Rock Werchter een dijk van een show te geven, een nietsontziende storm waar ook een halve eeuw later na de release van ‘I Wanna Be Your Dog’ niemand voor kan schuilen. Op Gent Jazz deed de 84-jarige Mavis Staples (★★★★☆) het wat rustiger én hield ze haar kleren aan, maar Onze Man was er niet minder lovend om: ‘Elk krakend botje werd ruimschoots overstemd door haar rinkelende lach, haar aanstekelijke joie de vivre, haar op een oude Fiat Punto-motor gelijkende, rónkende keelgeluid.’ Mogen minstens een paar carrièreprijzen teruggeven na hun belabberde show op Rock Herk: Echo and the Bunnymen (★½☆☆☆).

Beste geluid: de hijskranen die Pukkelpop opbouwen

Of de ‘ping’ als er een lollige foto wordt gedeeld in de WhatsApp-groep van uw campingvrienden. De intro van ‘Song 2', dat iemand heeft opgezet als opwarmer voor de Lokerse Feesten. De pomp voor uw luchtmatras, het gesis van een blikje pils dat wordt geopend en weet u, zelfs de fucking soundcheck - yes, one two, yah! tsa! tsa! Want al die geluiden verklanken hetzelfde: de goesting in wat nog komen gaat. Pukkelpop, Crammerock, M-idzomer, Reggae Geel, Alcatraz en nog zoveel meer: gáán, man.

Iggy Pop op Rock Werchter 2023 Beeld Koen Keppens

En ook...

Beste Lewis Capaldi: Berre op Rock Werchter

Slechtste Lewis Capaldi: Dean Lewis op Rock Werchter

Pete Doherty Trofee: Grace Jones op Live is Live

Grote Prijs Grace Jones: Pete Doherty op Cactusfestival

Bizarste cover: ‘Alles is op’ van Samson & Gert door Kleine Crack op Rock Herk

Eerlijkste bindtekst, categorie ‘kort’: ‘Ik draag deze zonnebril omdat ik heel dronken ben.’ (Arooj Aftab op Gent Jazz)

Eerlijkste bindtekst, categorie ‘lang’: ‘De demonen, gekend als verslaving en depressie, zijn heel echt. Het zijn ziektes, mijn vrienden, niet anders dan kanker. Ze groeien binnenin. (...) Ik mis Chester (Bennington, red.). Ik mis Scott (Weiland, red.). Ik mis Chris (Cornell, red.). Ik mis Keith Flint van The Prodigy en zo veel anderen. En als ik even heel eerlijk mag zijn tegen jullie? Zo’n 4,5 maanden geleden was ik bijna bij hen. Demonen als verslaving en depressie zijn heel echt.’ (David Draiman van Disturbed op Graspop)