Zelfs met hun middelmatige punkshow bleef de set van Ploegendienst op Pukkelpop het bijwonen waard

‘Wat jullie frustraties ook mogen zijn, gooi ze er het komende halfuur maar allemaal uit!’ Het publiek van nederpunkband Ploegendienst nam het advies van Ayco Duyster ter harte. Het plectrum had de bovenste snaar nog maar net beroerd of de eerste (en zeker niet de laatste) tiener vloog met een riskante karatetrap de moshpit in. Een mosphit die van begin tot einde bleef kolken, ongeacht welk nummer zanger Ray Fuego uit zijn strot trok.

De vraag dringt zich op bij alle punkers: wat hebben Fuego en compagnie meer te bieden dan iedere andere punkband op deze aardkloot? Het antwoord: niets, helaas. Bastiaan Bosma (bas), Bram Swarte (drums) en Michiel Beffers (gitaar) spelen genadeloos strak en hard, maar dat doen ze eigenlijk allemaal. Fuego is een energieke frontman die een publiek uit zijn hand kan doen eten, maar zo zijn ze bijna allemaal. En nummers ‘Ik’, ‘Rattenkop’ en ‘Schiphol’ mogen dan boven het maaiveld uitsteken, de andere dertig minuten worden opgevuld met punksongs van dertien in een dozijn, met vaak evenveel inhoud als de gemiddelde Dag Allemaal: ‘‘Du Sponge’ gaat over een sfeerspons die we eens hebben ontmoet.’ Moet allemaal maar kunnen.

Maar goed, zelfs een middelmatige punkshow blijft het bijwonen waard. Het publiek verstaat in het beste geval amper enkele woorden uit het refrein – zelfs alwetende lyrics-site genius.com moet veelvuldig beroep doen op het beletselteken bij de songtekst van ‘Woutje in de fik’ – maar elke keer dat Fuego al crowdsurfend ‘MENSTRUATIEBLOED’ brult, joelt een onstuimige Club oorverdovend mee. De sfeer in het zwetende publiek viel nooit plat, maar dat was ook deels te danken aan de jongedame die de meurende moshers met haar waterpistool van de nodige verkoeling voorzag.

Jean Atohoun van blackwave. liet gisteren per abuis een ring achter in de moshpit, onze eindstand na veertig minuten ongenadig stoten: 37 euro aan drankbonnetjes kwijtgespeeld, huissleutels die we nooit meer terugvonden, en toch minstens één ellepijp minder. En kijk, er vielen zowaar ook nog drie glinsterende sterretjes uit onze broekzak.