2.0 5 0

De soldaat die tot op het bot getraumatiseerd terugkeert uit de oorlogshorror en – zie die schicht van waanzin in zijn ogen wanneer zijn echtgenote hem aanport om een job te zoeken – moeite heeft om zich opnieuw in de maatschappij te integreren: hij is een vaste klant in Hollywood (‘The Deer Hunter’, ‘Coming Home’, Born on the 4th of July’, ‘First Blood’). In ‘Thank You for Your Service’ – ‘Inspired by a true story’, verschijnt op het scherm terwijl we een om medeleven smekende piano horen – is het de beurt van Adam (de door de mand vallende Miles Teller) om zo diep te zitten dat hij zelfs tijdens een vrijpartij de echo’s van pistoolschoten hoort. Terwijl zijn vrouw net nieuwe lingerie had aangetrokken! Wanneer zijn oude legermaat zich uit wanhoop laat inhuren door een crimineel, verandert ‘Thank You for Your Service’ heel even in een thriller, maar zo intens als de briljante televisiereeks ‘Quarry’ wil deze prent nooit worden.