normandie nue

3.0 5 0

Dit bitterzoete drama neemt u mee naar een dorp in Normandië, waar de wortelen nog naar wortelen smaken en de tomaten glimmen als babywangetjes in de maneschijn, maar waar de boeren ook dienen te vechten tegen de sociale miserie. Enter Newman, een Amerikaanse kunstfotograaf – overduidelijk gebaseerd op Spencer Tunick – die op zoek is naar een locatie voor zijn volgende project met naakte mensen. De burgemeester ziet een gelegenheid om de aandacht van de media te trekken, maar de boeren zijn minder enthousiast: ‘Wij zijn al uitgekleed!’ Wij moesten vooral grinniken met die stadsbewoner die in een wolk van pesticiden terechtkomt en woest uitroept dat boeren moeten worden verbannen van het platteland. Geen grootse cinema, wel een gezellig filmpje dat doet verlangen naar rode wijn drinken in een Normandisch vakantiehuisje en naar naakt rondrennen in smaragdgroene velden.