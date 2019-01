3.5 5 0

Een natuurdocumentaire van de BBC: daarvoor trekken wij met veel plezier ons thermisch ondergoed, onze trekkingkousen en onze poncho aan. Om op een groot wit doek die achtervolging tussen die leguanen en die in een hinderlaag liggende slangen mee te maken, om in dolby stereo naar het mysterieuze kliktaaltje van potvissen te luisteren, om die twee giraffen in een spectaculair duel elkaar een reeks uppercuts van jewelste te zien verkopen en om in superieure beeldkwaliteit die sterrenhemel van glimwormpjes boven ons te zien fonkelen: indrukwekkend (al zullen de vliegjes die zich door die snode glimwormen laten vangen daar anders over denken). Ziehier ook een documentaire die ons doet afvragen of walvissen, met die reusachtige breinen van hen, kunnen dromen en die ons in wezen laat zien wat we – indien we doorgaan met het verkerven, bevuilen en uitzuigen van onze aardkloot – te verliezen hebben.