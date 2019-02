3.0 5 0

Hé, wat hebben we hier? Een Vlaamse animatiefilm die tot stand kwam met behulp van de van ‘Sneeuwwitje’, ‘Sin City’ en ‘The Adventures of Tintin’ gekende rotoscopie-techniek, die inhoudt dat het scenario eerst werd verfilmd met échte acteurs, waarna de beelden werden overgetekend. In dit geval zit u naar animatiefilmfiguren te kijken die verdacht veel lijken op Tine Reymer, Matteo Simoni, Wim Helsen en Wouter Hendrickx. In ‘ZOOks’ kan die techniek niet altijd overtuigen: de omzetting van de live-vertolkingen in bewegende animatie verliep zichtbaar niet altijd even soepel. Maar het uitgangspunt intrigeert: in een dystopische toekomst worden we geregeerd door een koning die vindt dat de natuur niet moet worden beschermd, maar net moet worden vernietigd. Zelfs die ene droeve rozenstruik die door het verzet in de buurt van het koninklijk paleis werd geplant, wordt door de snel uitgerukte politie meteen verpulverd. Slotsom: we hebben het nog niet zo slecht met koning Filip.