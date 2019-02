3.0 5 0

Nepal: een prachtig land dat vaak wordt bezocht door Westerse zielen op zoek naar innerlijke rust, mindfulness en andere nirvana’s. In werkelijkheid is er tussen de indrukwekkende Nepalese bergen maar weinig sprake van relaxatie, zo leert ons deze licht absurde tragikomedie van de Nepalese cineast Deepak Rauniyar. Sinds 2006 worstelt de bevolking er immers met de naweeën van een bloedige burgeroorlog tussen het regeringsleger en de maoïstische rebellen. Het verhaal: oorlogsveteraan Chandra probeert het lichaam van zijn dode vader naar de rivier te dragen, maar stoot onderweg op een hoop opgekropte frustraties, bitter gehakketak en een spookachtig rondwarende geest van de revolutie. Nee, deze film biedt geen magisch verwengevoel, wel een scherp inzicht in de trubbels van Nepal. En de film leert ons nog een andere belangrijke les: vooraleer hij sterft moet je een man door de deur naar buiten laten stappen, zo niet moet je zijn lijk door het veel te kleine raam naar buiten trekken. Genoteerd!