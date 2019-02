4.0 5 0

Op 15 september 2017 overleed Harry Dean Stanton, de man van de duizend-en-één bijrollen en van die ene hoofdrol in ‘Paris Texas’. In ‘Lucky’, zijn allerlaatste film, zien we de 91-jarige Stanton – in zijn tweede hoofdrol! – nog één keer een sigaret opsteken en horen we hem zelfs – in een scène zo mooi als nachtdauw – een lied zingen. Stanton speelt Lucky, een man die zich ophoudt in het ruwe Amerikaanse land, tussen de reuzecactussen, onder de ontzagwekkende hemel boven Arizona; precies waar die verwaaide kop van Stanton thuishoorde. Veel komen we niet te weten over Lucky. Op welk moment heeft hij zijn voet gezet op de weg die naar dit desolate stadje leidde? Is er ooit wel een weg geweest? Het openingszinnetje, ‘Harry Dean Stanton is Lucky’, laat vermoeden dat Stanton gewoon zichzelf speelde. Op een bepaald moment laat Lucky zich ontvallen dat hij is geboren in Kentucky, en dat hij ooit kok was bij de zeemacht: net als Stanton zélf. In een geduldige stijl die doet denken aan de films van Jim Jarmush, en dan vooral aan ‘Paterson’, volgen we de dagelijkse bezigheden van Lucky: ’s ochtends doet hij welgeteld vijf yoga-oefeningen, waarna hij met een verrassende kwiekheid naar de snackbar stapt voor een tas koffie met veel melk en suiker. Onder de stille middagzon trekt hij naar de kroeg, waar hij aan de andere klanten uitlegt dat er een verschil bestaat tussen eenzaamheid en alleen zijn. En kijk: de rol van één van de stamgasten wordt vertolkt door David Lynch. Aanvankelijk heeft het er alle schijn van dat Lynch – voor de gelegenheid in een smetteloos wit kostuum – een typetje staat te spelen dat evengoed in één van zijn eigen films had kunnen opduiken: een weirdo die treurt om zijn weggelopen huisdier, een landschildpad. Tot Lynch ineens rechtveert en met een indrukwekkende bezieling een prachtige monoloog afsteekt. Heel even lijkt het alsof het hele universum meeluistert. In de snackbar raakt Lucky aan de praat met een oorlogsveteraan die wordt vertolkt door Tom Skerritt, captain Dallas in ‘Alien’. Hoe mooi en ontroerend is het niet om Stanton – die in ‘Alien’ machinist Brett speelde – nog één keer samen te zien zitten met zijn oude kapitein van de Nostromo. En zo groeit bijna elke scène in ‘Lucky’ uit tot een prachtig gebeiteld sculptuurtje waar een waas van droefheid rond hangt; de droefheid van het oud worden. ‘Lucky’ is het regiedebuut van de van ‘Jackie’ en ‘The Founder’ gekende acteur John Caroll Lynch (geen familie van David). Het is een poëtische speling van het lot dat de man die Stanton zijn laatste rol schonk, zélf een eeuwige bijrolacteur is. Het mooiste moment zit achteraan, wanneer Stanton zich naar de camera draait, recht in de lens kijkt, en glimlacht. Dit is het moment waarop hij afscheid neemt van ons, want Stanton moet geweten hebben dat dit zijn allerlaatste rol was en dat zijn leven ten einde liep. Waarna hij zich weer omdraait en op z’n dooie gemak van ons wegslentert. Erik Stockman