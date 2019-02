3.5 5 0

Tommy Wiseau zult u na ‘The Disaster Artist’ nooit meer vergeten. Wiseau, die met z’n onnaspeurlijke accent en zijn uitzinnige looks rechtstreeks lijkt weggelopen uit ‘The Rocky Horror Picture Show’, is het – ahum – brein achter ‘The Room’, een draak die bekendstaat als één van de slechtste films ooit. James Franco heeft nu de ontstaansgeschiedenis van ‘The Room’ verfilmd, waarbij hijzelf met feilloos gemak in het vel van Wiseau kruipt. Als regisseur neemt Franco precies de juiste persiflerende houding aan: hij drijft de spot met Wiseau, maar verbergt daarnaast niet dat hij een grenzeloze sympathie voor hem voelt. Per slot van rekening is Wiseau ook maar één van die miljoenen dromers die op deze droeve aardkloot een slijmspoor willen achterlaten. Het resultaat is dat je bij Wiseau’s strapatsen zit te gieren van het lachen, maar dat je tegelijk een zekere ontroering voelt gisten. En blijf na de prachtige finale vooral nog even zitten!