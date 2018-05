Wien Is ’t Hof Van Commerce?

’t Hof Van Commerce bestaat 20 jaar, en dat wordt in de cinema gevierd met deze geinige mix van archiefbeelden, interviews en boodschappen van commerciële aard. Wij konden vooral grinniken met Thorsten Brimmer, de verbitterde producer die ooit de allereerste versie van ‘Dommestik en Levrancier’ opnam en die anno 2018 over de bandleden spreekt in termen van ‘modder, slijk’ en ‘die onnozele smurf die daar die platen kapot staat te doen.’ Verder hebben wij ons een megabreuk gelachen met een uit 1999 daterend voorlichtingsfilmpje waarin ’t Hof staat te rappen over soa’s: ‘Geef mien een s! Geef mien een o! Geef mien een a! De soa!’ Het zou ons niet verbazen mochten de heren bij het terugzien van dat voorlichtingsfilmpje het schaamrood op de wangen krijgen. Of niet, natuurlijk. Of deze nepdocumentaire ook mensen zal aanspreken die géén fan zijn van ’t Hof Van Commerce? Twijfelachtig. Of we leute hebben gehad? ’t Zal wel zien!