I Feel Pretty

Merkwaardig: de scherpte die Amy Schumer meestal aan de dag legt in het maatschappelijk debat over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, is omgekeerd evenredig met de slapte van de komedie waarin ze de hoofdrol vertolkt. Schumer speelt een volslanke vrouw die zich na een slag op het hoofd begint te gedragen alsof ze de maten van een supermodel bezit. Een krakkemikkig uitgewerkte premisse die aanleiding geeft tot een reeks situaties die vooral laten zien dat Schumer een zekere komische schwung ontbeert. Zoals dat meestal gaat in romcoms, mag ze op het einde in een lange speech nog eens de moraal van het verhaal – geloof in jezelf, hoe je er ook uitziet! – komen uitspellen. Dat die speech kadert in de showcase van een modebedrijf, geeft aan de hele scène evenwel een hypocriet kantje. Het gemak waarmee Schumer, toch een vrijgevochten feministe, zich heeft laten inkapselen door de conventies van het romcomgenre, wekt verwondering en ontgoocheling.