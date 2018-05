Deze knappe horrorfilm vertrekt van een pitch om ú tegen te zeggen. Of neen, zeg liever niets en hou u doodstil! In het jaar 2020 is de aarde onder de voet gelopen door een ras van angstaanjagende roofwezens die wel stekeblind zijn, maar nogal heftig reageren op geluidstrillingen. Voor de laatste overlevende mensen bestaat er maar één manier om de tanden en de klauwen van de altijd op het vinkentouw zittende monsters te ontwijken: ze moeten leren leven in een stilte die de ademloze geluidloosheid van het heelal benadert. Een steak in de pan gooien, goeiemorgen zeggen, met de borden smijten wanneer je kwaad bent, gillen wanneer je bang bent, veesten of boeren laten: in de nieuwe way of life die Evelyn (Emily Blunt) en Lee (John Krasinski zat ook in de regiestoel) en hun kinderen zich noodgedwongen eigen hebben moeten maken, is het allemaal uit den boze. Het gruwelijk resonerende geluid van een lamp die omver wordt gestoten, vormt ineens een bron van panische angst.