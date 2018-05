Een komedie uit IJsland, waar de humor blijkbaar even zwart is als het roet uit de Eyjafjallajökull-vulkaan. Wat begint als een ordinaire burenruzie over een boom die schaduw werpt over de bikini van de zonnende buurvrouw, escaleert algauw in een sarcastische clash waarin zelfs de tuinkabouters niet worden gespaard. Het hoogtepunt vonden wij het tafereel waarin de buurman met zijn beklagenswaardige hond voor de deur staat: een verschrikkelijke scène voor elke dierenliefhebber, voor ons de bron van een gigantische schaterlach (niet dat we niet van herdershonden houden, maar we houden nog nét iets meer van gitzwarte humor).

Deze film heeft ook een beangstigend kantje: die burenruzie laat namelijk heel goed zien dat iedereen een breekpunt kent waarbij de redelijkheid verdampt en we ons overgeven aan blinde haat. Het scenario kon naar onze smaak sterker: zelfs doorheen het roet zagen wij het wat flauwe eindshot al van ver komen.