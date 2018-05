Les bienheureux

3.0 5 0

DRAMA Dankzij dit drama kunnen we een bezoekje brengen aan Algiers anno 2008, enkele jaren na de burgeroorlog die aan honderdduizenden mensen het leven kostte en die gapende wonden in de samenleving heeft achtergelaten. Met een fraai gevoel voor ritme en detail schildert de regisseuse een aangrijpend portret van een door stroompannes, stakingen en aanslagen geteisterde stad waar nabestaanden op de kerkhoven rondzwerven en waar jongeren in sneltempo radicaliseren. In de sterkste, meest navrante scène proberen Samir (Sami Bouajila) en zijn echtgenote in de stad op restaurant te gaan. In het eerste etablissement worden ze buitengekeken, in het tweede restaurant weigert de barman de echtgenote te bedienen omdat ze een vrouw is, en wanneer ze eindelijk op een terras hun benen onder tafel kunnen schuiven, meldt de ober doodleuk dat er in de openlucht geen alcohol mag worden geserveerd. Als die hele situatie niet zo beangstigend zou zijn, hadden we er nog om kunnen lachen.