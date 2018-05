3.0 5 0

DOCU In deze documentaire bezingt regisseuse Janet van den Brand de jeugd van vier kinderen die opgroeien op een boerderij in Zeeland, zo van die kinderen die in een oogopslag het verschil zien tussen een John Deere- en een Fendt-tractor. Zelfs wij, verstokte stadsmussen, kwamen dankzij de aan de films van Terrence Malick herinnerende beeldenpracht helemaal in tune met het leven op het Zeeuwse platteland. Het dorsen van het graan, het slachten van de haan, de pas geoogste aardappelen die in bakken worden gestort: pure boerenpoëzie. Wel bezondigt de cineaste zich af en toe aan een misplaatste vorm van mooifilmerij, zoals wanneer ze die koeientongen in close-up neemt en in slow motion langs de lens laat zwabberen. Tot nader order trekken wij naar de cinema om mooie films te zien, niet om natte koeiendweilen in onze smoel te krijgen. Niettemin: een schone docu die u nader tot de korenhalmen en de hagelkanonnen zal brengen.