ANIMATIE De hummels onder u mogen gaan kijken naar deze gezellige animatiefilm, en de groten mogen gewoon mee. Samen met Molly – zie dat rode strikje boven haar hoofdje zweven – reizen we mee naar ei-eiland, de plek waar alle monsters uit hun ei komen. Maar niemand hoeft te gaan gillen: u zult zelden zulke lieve monstertjes gezien hebben. De reageerbuisbaby in ons vond het een verademing om eindelijk eens een volstrekt geweldloze tekenfilm te zien waarin het grootste gevaar afkomstig is van kronkelende stengels met rode neusjes die uit de rotsen groeien en die u alleen maar onder de oksels willen kietelen. En in tegenstelling tot de tekenfilms uit Amerika, die vaker dan ons lief is grossieren in kleffe zedenlesjes, geeft ‘Molly Monster’ u een even mooie als simpele boodschap mee, met name: wat maakt het uit dat het donker is wanneer jij bij mij bent? Net wat wij voor het slapengaan ook altijd zeggen tegen onze bedgenoot (Teigetje).