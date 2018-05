2.5 5 0

Wie genoten heeft van de eerste ‘Deadpool’, zal zich opnieuw rot kunnen amuseren met de nieuwe capriolen van de voortdurend wisecracks afvurende, geregeld door de vierde wand brekende (‘Dit is een lui scenario’) superheld. De eerste grap – een sneer naar dooie Wolverine – legt evenwel meteen een zwakte bloot van de voor de rest onkwetsbare superheld: je moet al een kenner zijn van het superheldenuniversum om de oneerbiedige, maar nu ook weer niet zó gedurfde, Deadpool-humor te kunnen vatten. ’s Werelds meest disfunctionele superheld heeft natuurlijk een punt wanneer hij poneert dat het liedje ‘Do You Want to Build a Snowman?’ uit ‘Frozen’ verdacht goed lijkt op ‘Papa Can You Hear Me?’ uit ‘Yentl’ (we hebben het gecheckt), en het is leuk om Deadpool z’n eigen box office-cijfers te horen analyseren, maar ons verzadigingspunt was na drie kwartier wel bereikt. Die ene booswicht zit er niet ver naast wanneer hij Deadpool omschrijft als een irritante clown vermomd als seksspeeltje.