‘En guerre’ volgt een vakbondsleider (Vincent Lindon) in zijn strijd tegen de sluiting van een fabriek voor auto-onderdelen. Af en toe gunt de cineast ons een glimp van Laurents privéleven, maar het grootste deel van de tijd verblijven we in kolkende vergaderruimtes en bij wanhopige stakersposten. ‘En guerre’ maakt de machteloosheid van de gewone man tegenover de kilheid van de multinationals zó tastbaar dat we aandrang voelden om op straat palletten op te stoken, maar het zijn toch vooral de regie en de vertolkingen die indruk maken. De uit overwegend échte vakbondslui bestaande cast geeft ‘En guerre’ de allure van een intens docudrama, terwijl de handgehouden camera de meetings de urgentie geeft van een Jason Bourne-film. En zie die speekselvlokjes van Lindons lippen spatten! Ongeveer halfweg komt er wat sleet op de vergaderscènes, maar zodra het conflict dreigt te escaleren en de vakbond op het punt staat uiteen te spatten, komt de plot weer onder hoogspanning te staan. Sterk filmpje.