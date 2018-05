Al een tijdje uit in Brussel en Wallonië, nu ook in Vlaanderen: het regiedebuut van Jérémie Renier en zijn iets minder bekende broer Yannick, die ook acteur is. Hun hoofdfiguren zijn twee zussen: terwijl Samia een belangrijke rol te pakken heeft in de nieuwe film van Paul Brozek (Johan Heldenbergh), sukkelt Mona van de ene auditie naar de andere. Hebben Jérémie en Yannick hun eigen broederband als inspiratie gebruikt voor de gespannen relatie tussen Samia en Mona? Hm! Hun debuut maakt een onevenwichtige indruk: nu eens lijkt er een psychologisch drama te beginnen, dan weer een zwoele thriller, maar om één of andere reden schrikken de Reniers ervoor terug om een duidelijke stijlkeuze te maken. Toch lukt het hen om af en toe een beklemmend, welhaast Lynchiaans sfeertje te laten vonken, zoals wanneer Brozek Samia in een halfdonker bos tot het uiterste drijft: ‘Opnieuw! Opnieuw! Opnieuw!’ Nét wat we tegen de Reniers zouden willen zeggen.