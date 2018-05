3.0 5 0

Het hoofdpersonage van deze film (rol van Bollywoodvedette Dhanush) woont met zijn moeder in de arme Indiase staat Rajasthan, maar droomt van een reisje naar Parijs, omdat die stad in een geometrisch veld ligt waardoor de kracht van de liefde er tien keer sterker is. Het is de start van een merkwaardige odyssee, die onze vriend – nu eens per luchtballon, dan weer in een reiskoffer – ook naar London, Barcelona en Rome zal voeren. De toon van ‘The Extraordinary Journey of the Fakir’ is melig, maar zo nu en dan laait aanstekelijke vrolijkheid op, bijvoorbeeld wanneer die strenge immigratieofficier het in de gangen van het asielcentrum plots op een zingen en dansen zet. Een tip voor Theo: als je dan toch mensen het land uitzet, waarom dan niet met een vrolijke noot? Overigens hebben wij dankzij deze rare mengeling tussen westerse roadmovie en Bollywoodmusical een schitterend Afrikaans gezegde leren kennen: hij die kokosnoten doorslikt, heeft vertrouwen in z’n aars.