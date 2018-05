The Guernsey Literary Society

2.0 5 0

Op zoek naar inspiratie voor haar nieuwe boek, trekt Juliet Ashton (Lily James) naar het Britse kanaaleiland Guernsey, waar ze op een onuitputtelijke bron van geheimen en onverwerkt oorlogsverdriet stoot. En waar ze ook in een groep ongeloofwaardige karikaturen terechtkomt: Tom Courtenay, nochtans een prachtige acteur, mag met z’n oneetbare aardappelschiltaart voor de comic relief zorgen; de hospita is een godsdienstig kreng dat aldoor met een bijbel zwaait; en Juliets verloofde blijkt een oppervlakkige Amerikaan met een glibberige toneellach. Liefhebbers van slappe romantiek zullen smullen van de scènes waarin Juliet eerst smachtend naar arme varkensboer Dawsey (Michiel Huisman) kijkt, en daarna vertwijfeld naar haar verlovingsring tuurt. Zal de schrijfster kiezen voor knappe Michiel, of voor de gladde Amerikaan? Een kwestie die ons eerlijk gezegd nog minder kon boeien dan de vraag: hoeveel superhelden heb je nodig om een gloeilamp te vervangen?