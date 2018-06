3.0 5 0

Nisha, een in Noorwegen wonend tienermeisje van Pakistaanse origine, lijkt wel een gespleten persoonlijkheid te hebben: ze houdt van dansen en lonkt graag naar de jongens, maar anderzijds gaat ze gebukt onder de loyaliteit aan haar religieuze familieclan. En uiteraard duurt het niet lang voor de traditionele waarden en de moderne opvattingen als vlammende monstertrucks tegen elkaar botsen. Veel meer dan ‘Noces’, ‘The Big Sick’ en ‘Die Fremde’ – films over gearrangeerde huwelijken en eremoorden – boort ‘What Will People Say’ rechtstreeks naar de wortel van alle kwaad, namelijk de verschrikkelijke, van de ene op de andere generatie overgeërfde schaamte die een voor de rest liefdevolle vader kan voelen voor zijn zogenaamd verwilderde dochter. Op filmisch vlak had regisseuse Iram Haq hier sterkere cinema uit kunnen halen, maar de lotgevallen van Nisha grijpen niettemin in de ziel. Hoopgevend: hoofddoek of niet, Nisha kan het toch niet laten om deeg te kneden in de vorm van een fallus. Flinke meid.