Before We Vanish

Deze Japanse sciencefictionprent van de maker van ‘Tokyo Sonata’ en ‘Journey to the Shore’ volgt drie aliens die naar de aarde zijn afgereisd om een invasie voor te bereiden. Gebrainwasht als u bent door het gekletter van de Hollywoodcinema, verwacht u nu natuurlijk een luidruchtige alien invasion movie vol boven de stad hangende buitenaardse mastodonten, uiteenspattende wolkenkrabbers en terugvechtende soldaten, of toch tenminste een spannende horrorfilm in de traditie van ‘The Invasion of the Body Snatchers’. Ha! Wat regisseur Kiyoshi Kurosawa – geen familie van Akira – u geeft, is een intimistische, aan een rustig tempo voortschrijdende arthousefilm waarin de actie volledig ondergeschikt wordt gemaakt aan een wel héél onderkoelde vorm van humor (check die alien die de gebaren van de weerman staat na te bootsen) en waarin de bezoekers meer beschouwingen dan laserstralen afvuren (‘de mensheid is maar een doodgewone levensvorm’). Dat laatste klopt natuurlijk, maar na een tijdje begonnen wij toch te verlangen naar een uiteenspattende wolkenkrabber.