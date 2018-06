2.5 5 0

Een Indonesische wraakfilm! Op een avond krijgt de weduwe Marlina het bezoek van zeven mannen die uit zijn op haar veestapel en haar lijf. Dat die boeven edele namen dragen als Franz en Markus, en dat er op de Indonesische prairie een lijk zonder hoofd ronddwaalt, wijst er evenwel op dat we in een apart universum zijn terechtgekomen. Pluspunten: het is lachen geblazen met het overdreven luide gesmak waarmee de boeven Marlina’s kippensoep zitten op te slobberen, en de film is zo mooi gefotografeerd dat je de stofdeeltjes in het strijklicht kunt zien trillen. Die gitaren roepen dan weer de sfeer op van een spaghettiwestern van Sergio Leone en zo nu en dan hadden we het gevoel dat we zaten te kijken naar een film van Tarantino, maar dan één aan een loom tempo. Tegenvallertje: daar waar Tarantino de genrereferenties meestal aaneenbindt tot een opwindende kijkervaring, komt regisseur Mouly Surya niet verder dan een holle stijloefening.