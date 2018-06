‘Weet je nog toen je je eerste levende dino zag?’ zo mijmert één van de hoofdpersonages in ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’. ‘Je had erover gelezen, maar je geloofde het niet.’ Ja, er was een tijd dat de aanblik van die opnieuw tot leven gekomen voorhistorische wezens ons perplex deed staan, maar na vijf films willen de kaken niet meer zo gemakkelijk openklappen. Om maar eens een stukje dialoog uit de vorige aflevering op te rakelen: ‘Tegenwoordig kijken we naar een dino zoals een kind in de dierentuin naar een olifant kijkt.’