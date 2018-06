In ‘In the Mood for Love’ is het Chow (Tony Leung) die erachter komt. In ‘Edward Scissorhands’ is het Kim (Winona Ryder), in ‘Brokeback Mountain’ Ennis (Heath Ledger), en in ‘Ghost’ is het Molly (Demi Moore). En u bent misschien eveneens op de hoogte: in dit leven smachten we altijd naar diegene die we niet kunnen krijgen. Ook de hoofdpersonages uit ‘Disobedience’ kunnen er wat van. In een ver verleden hadden Ronit (Rachel Weisz) en Esti (Rachel McAdams) een crush op elkaar, maar het joods-orthodoxe milieu waaraan ze allebei zaten vastgeketend, riep hun liefde een halt toe. Ronit, verstoten door haar vader die rabbijn is, verhuisde naar New York, terwijl Esti huwde met Dovid (Alessandro Nivola), de favoriete leerling van de rabbi. Na de dood van haar vader keert Ronit terug naar Londen.