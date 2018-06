Deze week uit: de Italiaanse filmversie van de Amerikaanse fantasyserie ‘The Booth at the End’. De basispremisse is identiek gebleven: achteraan in een hip eetcafé zit een man in een net pak, die de hele dag lang mensen aan zijn tafeltje ontvangt. Hij luistert naar hun wensen, noteert iets in een geheimzinnig zwart boek, en deelt vervolgens merkwaardige opdrachten uit. Een oudere dame die vraagt of hij haar dementerende echtgenoot weer gezond kan maken, moet in ruil een bomaanslag plegen; een non die haar roeping heeft verloren en God weer wil voelen, stuurt hij het uitgaansleven in. Wie is die mysterieuze kerel? Een engel die spreekuur houdt? De Gehoornde himself? En wat is de prijs die je bereid bent te betalen voor je geluk? Boeiende vragen, maar omdat de makers veel te snel weggeven hoe de vork aan de steel zit, dwaalden onze ogen al na een halfuurtje af naar het bordje ‘uitgang na de vertoning’.