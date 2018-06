Waarschuwing: aangezien wij ‘Het derde huwelijk’ van Tom Lanoye nog niet gelezen hebben – het ligt op ons nachtkastje, maar we zijn nog bezig in de autobiografie van Ron Jeremy – kunnen wij niet zeggen of het hier al dan niet gaat om een adequate verfilming. Wat wij hier wél onder ede kunnen verklaren, is dat wij een film gezien hebben die een beetje moeizaam heen en weer krasselt tussen klucht en tragedie, tussen melodrama en deurenkomedie. De als immer geweldige Bouli Lanners is perfect gecast als de oudere homo die in ruil voor een smak geld een schijnhuwelijk aangaat met een Congolese vrouw, en de eerste vijftien minuten zijn prachtig (de uitvaartspeech!), maar naar ons gevoel weet regisseur David Lambert (‘Hors les murs’) noch het komische potentieel, noch de tragische dimensie van het verhaal voldoende te benutten. Zeker geen lamentabele film, maar wij gokken dat het boek een stuk spitser is.