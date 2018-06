Jurassic World: Fallen Kingdom

Alsof de scenaristen wel beseffen dat het publiek na vijf films niet langer omver wordt geblazen door de zoveelste T-Rex die z’n kop uit het struikgewas steekt, zijn ze in ‘Fallen Kingdom’ op zoek gegaan naar nieuwe chills & thrills. En die vonden ze ook. In de eerste helft doet het in dolby stereo weerklinkende gerommel van een uitbarstende vulkaan je staartbeentje trillen terwijl de uit het IMAX-scherm gulpende lavastromen je voetzolen schroeien. En in de tweede helft, die zich afspeelt in een kasteel dat niet zou misstaan in ‘The Conjuring’, grijpt J.A. Bayona met evenveel gretigheid als liefde naar de stijlelementen van de horror. Bijvoorbeeld: denkt u nu wérkelijk dat er iemand zo idioot zal zijn om de kooi te openen van de Indoraptor, een dino met een verscherpte reukzin, een lasergerichte doeltreffendheid en een bovengemiddelde intelligentie? Ja hoor: in films als deze is er altijd iemand die wérkelijk zo idioot is. Heerlijk!