3.0 5 0

Het hoofdpersonage van dit Britse drama, Moll, kreunt onder de tirannie van haar moeder, een feeks die aan één blik genoeg heeft om haar kind tot op het bot te kleineren. Tot ze Pascal Renouf leert kennen, een van charisma uit elkaar knallende outsider die aan één oogopslag genoeg heeft om haar zelfbeeld op te krikken. Maar wacht: zou hij niet iets te maken kunnen hebben met de onopgeloste moorden die de voorbije jaren in de streek zijn gepleegd? Aha! Prikkelende scène: wanneer ze na een glas in de pub samen een kortere weg naar huis nemen, is er iets primitiefs dat bezit van haar neemt. Is het angst? Lust? Of, nog opwindender, iets tussen de twee? Michael Pearce maakte een zinnelijk regiedebuut, maar soms overdrijft hij wel met de sfeerschepping. Wanneer de elektriciteit uitvalt, gebeurt dat bijvoorbeeld met een reeks donderende geluidseffecten zoals je die normaal alleen in de actiefilms van Michael Bay tegenkomt. Niettemin: stijlvol filmpje.