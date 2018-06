3.5 5 0

Als ze ons voor elke documentaire over de asielcrisis een euro zouden geven, dan zouden wij ons een overtocht naar Syrië kunnen permitteren. Om maar te zeggen dat er de voorbije jaren zoveel films over vluchtelingen zijn uitgekomen (van ‘Fuocoammare’ over ‘Human Flow’ en ‘The Invisible City’ tot ‘No Man is an Island’), dat we het perfect zouden begrijpen mocht u er stilaan uw bekomst van hebben. Toch willen we een lans breken voor deze ontroerende docu van Egil Haaskjold Larsen, die zich met zijn camera stilzwijgend in het spoor zette van een groep vluchtelingen, onder wie een driejarig meisje – slechts één jaar ouder dus dan de doodgeschoten Mawda – met een ‘Frozen’-rugzakje. Als pelgrims in één of ander droef verhaal zien we hen door Duitsland richting Zweden trekken: boot op, boot af, trein op, trein af, bus op, bus af, tent in, tent uit, alsmaar verder, 86 dagen lang. En Anna en Elsa, zij reisden mee.