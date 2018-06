Over ‘Hereditary’ zijn al veel stoutmoedige soundbites de wereld ingestuurd. Dat het de meest angstwekkende film in tijden is. Dat sommige toeschouwers in de VS de bioscoop gillend hebben verlaten. Promopraat of ernst? Uw dienaar, nog nasidderend aan de schrijftafel, kan alleen maar dit zeggen: het is nu al enkele weken geleden dat we die horrorfilm hebben gezien, en nog steeds zijn we er niet in geslaagd om sommige taferelen van ons af te schudden. We gaan niet in detail treden, maar er is één huiveringwekkende shot in het bijzonder die, zo vrezen we, voorgoed op onze netvliezen staat gebrand, net als het tollende hoofd van Linda Blair in ‘The Exorcist’ of het schokkende bevriezingsexperiment uit de Japanse gruwelfilm ‘Men Behind the Sun’. Maar er zijn uiteraard nog veel meer redenen waarom ‘Hereditary’ ons de stuipen op het lijf joeg.