Laat de capes wapperen: Elastigirl en Mr. Incredible zijn terug! En deze keer is het de man die thuis voor de kinderen zorgt terwijl zijn flexibele echtgenote de supervrouw mag uithangen. We hebben ons geamuseerd, maar de spandex ruikt een beetje muf.

De eerste ‘Incredibles’ werd uitgebracht in 2004, vier jaar vooraleer ‘Iron Man’ het Marvel Cinematic Universe op gang trapte. De sequel daarentegen komt uit in een tijd dat de superhelden over elkaar heen tuimelen in de bioscopen.

Misschien maakt ‘Incredibles 2’ daarom minder indruk dan de eerste aflevering: wat in 2004 nog fris en inventief oogde, komt vandaag een tikkeltje routineus over. Toch valt er te gieren, vooral dan met de baby die zijn krachten nog niet onder controle kan houden en met het grappige taptaptaptaptap-geluidje dat onze vrienden maken wanneer ze over straat rennen. En vooruit dan maar: die nieuwe superheld, Reflux, mag van ons z’n eigen spin-off krijgen.