289: ziedaar het aantal zomers dat de vier hoofdactrices uit ‘Book Club’ samen tellen. De film zelf heeft zo weinig om het lijf dat onze gedachten van de weeromstuit afdwaalden naar onze eigen vergankelijkheid. Mary Steenburgen (65), Candice Bergen (72), Diane Keaton (72) en Jane Fonda (80!) vertolken vier jonkvrouwen die zich in het kader van hun leesclubje aan de lectuur van ‘Fifty Shades of Grey’ zetten. En ja hoor, in wat volgt zijn de flauwe Viagra-grappen niet van de lucht. Al konden wij nog wel grinniken met Fonda wanneer die tot grote hilariteit van haar vriendinnen Mr. Grey citeert: ‘I don’t make love. I fuck. Hard.’ Overigens duiken in ‘Book Club’ ook enkele mannelijke sterren en karakteracteurs van weleer op: Don Johnson (zonder mocassins), Craig T. Nelson, het voormalige seksicoon Andy García en de zichtbaar stokoud geworden Richard Dreyfuss. Of hoe een leuk bedoelde komedie zich ongewild ontpopt tot een confrontatie met de demon van de aftakeling.