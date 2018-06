3.5 5 0

Biedt ‘Incredibles 2’ leuk vertier voor de hele familie, dan is deze in het Mandarijn gesproken animatiefilm (oorspronkelijke titel: ‘Hao jile’) eerder iets voor de volwassen fijnproevers van het tekenfilmgenre. In een vervallen, niet nader genoemde Chinese metropool maken we kennis met een schare vreemde figuren, onder wie een jongeman die een tas vol geld heeft gestolen, een huurmoordenaar die schilderijen maakt in fauvistische stijl, en een gangsterbaas die rondloopt met een bril met ‘onoverwinnelijke röntgenstralen’. Allemaal dromers, loners en outcasts die – terwijl vlammende ruimteraketten boven hun hoofden naar de sterren reiken – te midden van de rottigheid en het verval wanhopig proberen hun lot te veranderen. U krijgt knap uitgetekende, van veel fantasie getuigende cityscapes te zien, en verder hebben we geleerd dat het verorberen van een schildpad bevorderender werkt voor het libido dan een pilletje Viagra. De dag dat wij naar het bejaardentehuis trekken, mogen onze waterschildpadjes zich zorgen beginnen te maken.