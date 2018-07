3.0 5 0

In de nieuwste aflevering van de ‘Purge’-franchise komen we te weten hoe de jaarlijkse zuiveringsnacht – zou u zich verschansen of meedoen? – is ontstaan. Natuurlijk wordt er weer à volonté gemoord, maar nog veel meer dan een slasherfilm is ‘The First Purge’ een frontale aanval op het white class-Amerika van Trump. Sommige scènes, zoals die waarin een groepje als flikken vermomde Purge-deelnemers in een felverlicht stadion inhakken op een weerloze zwarte, komen over als groteske uitvergrotingen van de Amerikaanse realiteit. ‘Het gaat erom dat we de laagste klasse een beetje uitdunnen,’ zo horen we iemand declameren, ‘zodat we ze niet moeten helpen.’ Iemand anders drukt het zo uit: ‘Waarom in de sociale zekerheid snijden wanneer je in bevolkingsgroepen kunt snijden?’ Als dat sommige Vlaamse politici maar niet op ideeën brengt! Op visueel vlak is dit de best gemaakte episode tot nu toe: de shoot-out in de traangaswolk is zelfs een cinematografisch pareltje. Meevaller!