Voyage of Time

Gezien op het Filmfestival Gent in 2016. Blij dat er dan toch eindelijk een release volgt. Een kat een kat noemen: Malick verdeelt het publiek. En streven naar een zo objectief mogelijk gefundeerde analyse van de film (als een waarde-oordeel) is vrijwel zinloos. Je kan deze (zoals ongeveer alles wat Malick deed sinds 2011) tegelijkertijd de grond inboren en de hemel in prijzen. En dat ook staven - faux le faire! Sterk polariserende films hebben sowieso een streepje voor bij mij, maar het wordt pas echt vooruitstrevend wanneer een (kunst)werk geen finaal, laat staan een evident waarde-oordeel over zich laat uitroepen. Terrence Malick is de meest vocale revolutionaire cineast op de aardbol, wat des te vreemder wordt als je beseft dat hij de zeventig voorbij is. Altijd dat zoeken. Welke vorm heeft beeldtaal aangenomen na 120 jaar cinema en hoe kan ik het openbreken? Wat is filmtaal? Hoe werkt associatie? Hoe zoek ik raakvlakken met andere kunstvormen? Welke zintuigen kan ik bespelen terwijl het werk zich beperkt tot klank en beeld? En dit in combinatie met van die heerlijke kampvuur-vragen over ons bestaan. Waarom zijn we hier in godsnaam? Is er een doel? En ja, die vragen hoef je je niet te stellen om een zinvol leven te hebben. En ja, dat kan voor sommigen verschrikkelijk zweverig overkomen. Is het diepzinnig? Ja en nee. Is het diepgaand? Ja en nee. Is het banaal? Ja en nee. Maar het is ook cinema die streeft. Het is cinema van een rasfilmer, met een wel verschrikkelijk mooie en herkenbare stem. En het is van technische wereldklasse. Ik ben sinds begin 1999 eenvoudigweg verslaafd aan Terrence Malick, toen ik als vijftienjarige (jouw review van toen indachtig, Erik) The Thin Red Line ontdekte in de cinema. Wat mij betreft is Malick de meest fascinerende filmmaker ooit.