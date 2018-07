2.0 5 0

Tegen een verloren-op-zeeprent in de trant van ‘All Is Lost’ of ‘Lifeboat’ zeggen wij in principe nooit neen. Vanuit ons knusse stoeltje toekijken hoe de schipbreukelingen met bloeddoorlopen ogen kniehoog door het water in het lekgeslagen scheepsruim waden, heeft iets lekker sadistisch. Het op ware feiten gebaseerde ‘Adrift’, waarin Shailene Woodley en Sam Claflin met hun zeilboot in een orkaan verzeilen die hen meermaals ‘Oh, my God!’ doet uitroepen, gaat jammer genoeg té snel de dieperik in. In plaats van te focussen op de overlevingsstrijd zit regisseur Baltasar Kormákur de hele tijd melige flashbacks in te lassen die het tempo hopeloos onderuithalen. Geinig: het ergste wat de geliefden overkomt, is niet die orkaan, maar het feit dat de veganistische Tami zich van pure honger genoodzaakt ziet om met een speer onder water op een vis te jagen. Tja, probeer je maar eens aan je principes te houden terwijl je bootje aan het zinken is.