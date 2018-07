ACTIE Wie komt hier de zalen binnenkletteren? Dwayne Johnson als een veiligheidsexpert die zijn gezin uit een brandende wolkenkrabber tracht te redden? Dan kan het niet anders of de blockbusterzomer van 2018 is definitief van start gegaan! Ons hoort u niet klagen. Zoals onze smaakpapillen momenteel meer snakken naar een koele mojito dan naar een kop hete thee, zo staan onze hoofden in deze tijd van het jaar meer naar vrijblijvende actiebommetjes met The Rock dan naar zwaarwichtige psychologische drama’s. Het efficiënt gefilmde ‘Skyscraper’ komt dan ook als geroepen.