Het begin van het in São Paulo spelende ‘Good Manners’ heeft alles van een sociaal drama over de ongelijkheid tussen blank en zwart. Clara, een zwijgzame zwarte vrouw die op sollicitatiegesprek komt bij de blanke Ana, krijgt bij het betreden van het gebouw meteen te horen dat ze – hoe vernederend – de dienstlift moet nemen. Even later mag ze aan de slag als poetshulp en kokkin, maar hoe verder de plot zich ontwikkelt, hoe meer deze film uw suspension of disbelief (anders gezegd: uw bereidheid om mee te stappen in een ongelooflijk verhaal) op de proef zal stellen. Meer gaan we niet vertellen, behalve dan dat het regisseursduo gaandeweg meer en meer elementen uit het musical- en het horrorgenre in het verhaal begint te verwerken. Het tempo kon snediger, maar anderzijds kreeg dit curiosum ons wél hardop aan het lachen met een scène waarin een kind tegen een muur wordt vastgeketend. Sterk!