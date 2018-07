Wie ooit een gulp babykots over zich heen heeft gekregen, zal dit portret van een aan een postnatale depressie lijdende moeder pijnlijk herkenbaar vinden. In het begin is zo’n rompertje het schattigste ding op aarde, weet deze film, maar na enkele maanden kun je dat neerslachtige geluid van die metalen drukknopjes niet meer hóren. Het is geinig om Charlize Theron zinnetjes als ‘Op mijn lijf staan overal aderen en zelfs op mijn aderen staan aderen’ te horen debiteren, maar tegelijk vonden we het erg teleurstellend om te zien hoe scenariste Diablo Cody teruggrijpt naar één van de meest belegen ingrepen uit het scenaristenhandboek (wie onlangs de zeilbootthriller ‘Adrift’ heeft gezien, weet welke truc we bedoelen). Cody, in de tijd van ‘Juno’ en ‘Young Adult’ nog onthaald als één van de meest frisse schrijftalenten van haar generatie, en regisseur Jason Reitman, ooit een veelbelovend regisseur, lijken hun mojo toch een beetje kwijt te zijn.