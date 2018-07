Dit drama dompelt u onder in het Los Angeles van 1991, het jaar dat vier agenten hun knuppels lieten neerkomen op Rodney King. Vooral de broeierige atmosfeer die vlak voor het uitbreken van de rassenrellen in de metropool hangt, blijft overtuigend aan het lijf plakken. Op de beste momenten geeft regisseuse Deniz Gamze Ergüven (‘Mustang’) je zelfs het griezelige gevoel dat je in een auto zit die zich zonet heeft vastgereden in een woedende menigte; tientallen vuisten beuken in op het koetswerk en ieder moment kan iemand het autoportier openrukken en je uit het voertuig sleuren. Helaas: wanneer je Halle Berry ‘Stop! Er ligt er één op de koffer!’ hoort uitroepen terwijl ze haar handen in een onbedoeld komisch gebaar voor haar gezicht slaat, en wanneer je even later ook Daniel Craig compleet over de top ziet gaan, besef je dat je zit te kijken naar één van de slechtst vertolkte films van het jaar.