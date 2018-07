Sweet Country

Niemand, zelfs de Almachtige niet, zou het in z’n hoofd halen om te gaan wonen in de Australische outback in de jaren 20. De lucht in het ruwe land is vervuld met het gezoem van insecten, er is geen zuchtje wind om het bladerdak van de zeldzame bomen te bewegen en het is er zo droog dat je mond vol spijkers lijkt te zitten. En toch wonen hier en daar mensen in die snikhete hel. Pioniers die – hun lijven uitgewrongen door de hitte en de ogen hol van de eenzaamheid – gewassen proberen te verbouwen in de gortdroge rode aarde, getooid in bestofte broeken en smoezelige hoeden. Daarbij krijgen ze de hulp van Aboriginal-knechten, die zich – wanneer ze niet op het land staan te zwoegen – stilzwijgend ophouden in zielige hutten. Het is opmerkelijk hoe lijdzaam die Aborginals zich door hun meesters laten afblaffen, maar tegelijk voel je de mystieke kracht die hen doordringt, de zwijgende eenheid die dit onderdrukte volk verbindt. Ze hullen zich in stilte, maar tegelijk weten ze heel goed dat zij hier eerst waren, en dat de blanken dit godvergeten land van hen hebben gestolen.